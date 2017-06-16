Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

fenerbahçe transfere doymuyor

FENERBAHÇE TRANSFERE DOYMUYOR

Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da resmen açıkladı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:16
Puan Ver : Fenerbahçe Transfere Doymuyor(9/10)9


Transferi bununla sınırlamayacak olan sarı lacivertliler forvet ve savunma beklerine takviye planlıyor. Öte yandan yönetim oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Ozan Tufan ve Volkan Şen için yurtdışından öneriler geldiği, oyuncuların tercihlerinin bu yönde olduğu öğrenildi. (beIN Sports)








Etiketler: Fenerbahçe  Transfere  Doymuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER