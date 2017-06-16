Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da resmen açıkladı.



Transferi bununla sınırlamayacak olan sarı lacivertliler forvet ve savunma beklerine takviye planlıyor. Öte yandan yönetim oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Ozan Tufan ve Volkan Şen için yurtdışından öneriler geldiği, oyuncuların tercihlerinin bu yönde olduğu öğrenildi. (beIN Sports)