FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ SERDAR TAŞÇI İÇİN TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe, Giuliano transferinde yoluna taş koyan Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı'ya tekif yaptı.
Trabzonspor'un yaptığı şok edici hamlesine rağmen Giuliano'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'den ezeli rakibine misilleme geliyor...
TRABZON'A SERDAR TAŞÇI'YLA DARBE VURACAK
Sarı-Lacivertliler ısrarla Roman Neustadter'i kadrosuna katmak isteyen Spartak Moskova'dan Trabzonspor'un gözdesi olan Serdar Taşçı'yı istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'yu gözden çıkaran Rus kulübüne "6 milyon Euro ve Serdar Taşçı'yı verin" teklifini yaptığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler eğer planını hayata geçirirse bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Yönetim böylece hem savunma hattına yerli bir stoper almış olacak hem de Trabzonspor'a darbe indirecek. Spartak Moskova'nın da Fenerbahçe'nin masaya getirdiği öneriye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında
SERDAR DA FENERBAHÇE'YE ÇOK SICAK
Yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor yönetimiyle her konuda anlaşan Serdar Taşçı'nın da Fenerbahçe'de oynamaya oldukca sıcak baktığı belirtiliyor... Spartak Moskova kulübü, uzun süredir görüştüğü Trabzonspor'a "Yeni bir stoper alıncaya kadar Serdar Taşçı'yı'ı bırakmayız" yanıtını vermişti. Rus kulübünün Fenerbahçe'den Roman Neustadter'i transfer etmesi durumunda Türk futbolcunun transferine onay vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesine Trabzonspor'un tepkisi merakma bekleniyor.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar