Trabzonspor'un yaptığı şok edici hamlesine rağmen Giuliano'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'den ezeli rakibine misilleme geliyor...

TRABZON'A SERDAR TAŞÇI'YLA DARBE VURACAK

Sarı-Lacivertliler ısrarla Roman Neustadter'i kadrosuna katmak isteyen Spartak Moskova'dan Trabzonspor'un gözdesi olan Serdar Taşçı'yı istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'yu gözden çıkaran Rus kulübüne "6 milyon Euro ve Serdar Taşçı'yı verin" teklifini yaptığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler eğer planını hayata geçirirse bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Yönetim böylece hem savunma hattına yerli bir stoper almış olacak hem de Trabzonspor'a darbe indirecek. Spartak Moskova'nın da Fenerbahçe'nin masaya getirdiği öneriye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında

SERDAR DA FENERBAHÇE'YE ÇOK SICAK

Yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor yönetimiyle her konuda anlaşan Serdar Taşçı'nın da Fenerbahçe'de oynamaya oldukca sıcak baktığı belirtiliyor... Spartak Moskova kulübü, uzun süredir görüştüğü Trabzonspor'a "Yeni bir stoper alıncaya kadar Serdar Taşçı'yı'ı bırakmayız" yanıtını vermişti. Rus kulübünün Fenerbahçe'den Roman Neustadter'i transfer etmesi durumunda Türk futbolcunun transferine onay vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesine Trabzonspor'un tepkisi merakma bekleniyor.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada