Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurdu.

Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.

İTALYAN GAZETECİ DOĞRULADI

Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.

Kaynak: haberinburada