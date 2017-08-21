FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN DA İSTEDİĞİ GOMEZ'LE ANLAŞTI
Fenerbahçe, Trabzonspor'un da istediği savunma oyuncusu Gustavo Gomez'le anlaşma sağladı.
Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurdu.
Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.
İTALYAN GAZETECİ DOĞRULADI
Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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