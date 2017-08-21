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Fenerbahçe, Trabzonspor'un da İstediği Gomez'le Anlaştı

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN DA İSTEDİĞİ GOMEZ'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Trabzonspor'un da istediği savunma oyuncusu Gustavo Gomez'le anlaşma sağladı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Fenerbahçe, Trabzonspor'un Da İstediği Gomez'le Anlaştı(5/10)1

Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurdu.

Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.

İTALYAN GAZETECİ DOĞRULADI

Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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