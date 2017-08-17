FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK
Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF'nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Alper Ulusoy'a görev verilirken Osmanlıspor-Galatasaray mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Program ve hakemler şöyle;
Kaynak: haberinburada
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