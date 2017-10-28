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Fenerbahçe, Toplam Borcunun 300 Milyon Lira Olduğunu Açıkladı

FENERBAHÇE, TOPLAM BORCUNUN 300 MİLYON LİRA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, kulübün 300 milyon 47 bin 719 lira borcu olduğunu açıkladı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Toplam Borcunun 300 Milyon Lira Olduğunu Açıkladı(9/10)5

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin borcunun 300 milyon 47 bin 719 lira olduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında sunum yapan denetim kurulu üyesi İlhan Aydoğdu, 1 Ocak-30 Eylül 2017 dönemine ait denetim kurulu raporunu okudu.

30 MİLYON LİRA ALACAK VAR

Derneğin mevcut ve alacaklar toplamının 30 milyon 58 bin 952 lira olduğunu aktaran Aydoğdu, borçlar toplamının 300 milyon 47 bin 719 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Aydoğdu, derneğin borç alacak farkının ise 269 milyon 988 bin 767 lira olduğunu vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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