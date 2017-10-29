Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eski futbolcusu ve kulüp müdürü Serkan Acar'ın adının Topuk Yaylasındaki tesislere verildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kulüp müdürü Serkan Acar'ın ismi Topuk Yaylasında bulunan tesislere verildi.

"SON DERECE GURURLUYUM"

Serkan Acar'ın eşi Zeynep Acar ve oğlu Volkan Acar, rahmetli Serkan Acar için hazırlanan plaketi alırken, Zeynep Acar kısa bir konuşma yaptı.

Çok gururlu olduğunu söyleyen Zeynep Acar, "Sanıyorum şu anda Serkan çok mutlu ve gururlu. Bu çok sevdiği ve emek verdiği bir projeydi. Herhalde görüyordur. Bunun için çok sevgili başkanım Aziz Yıldırım'a, tüm idare heyetimize ve camiamıza teşekkür ediyorum. Ailemize bunları yaşattığı için son derece gururluyum ve teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: haberinburada