FENERBAHÇE TEPKİSİ VE GALATASARAY İTİRAFI
Derbi maçının ardından soyunma odası koridorlarında çıkan tartışmalarda adı geçen Caner Erkin'in sabrı taştı.
Tecrübeli oyuncu, kendi adının bazı kesimler tarafından bilerek gündeme getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler. Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu!"
"İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni F.Bahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni F.Bahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten."
"Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm. "
"G.Saray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile."
kaynak:habertürk
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