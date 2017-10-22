Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda istedikleri etkinliği gösteremediklerini dile getiren Kocaman, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı;

"10 KİŞİ KALAN TAKIMA KARŞI KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Her iki taraf için de kazanmaya ve kaybetmeye yönelik söylenecek her şey doğru gibi. İlk yarı iyi olmasa da maçı koparmaya yakın olduğumuz dönemdi. İkinci yarıda daha da artıracağımızı düşünürken tam tersiyle karşılaştık. Kırmızı kartlık pozisyona kadar ki süreç Galatasaray'ın bizim zaaflarımızı değerlendirdiği bir dönem oldu. Bir türlü topu tehlikeli bölgeye geçirecek hamleleri yapamadık. 10 kişi kalan rakibe karşı kazanamadığımız için mutsuzuz. Ama öbür taraftan da ikinci yarıdaki 20-25 dakikalık bölümü gördüğünüzde kötünün iyisi denebilir"

"DİĞER KULÜBELERE BAKMAM"

"İkinci sefer böyle oluyor. Yıllardır kenarda duruyorum, diğer kulübeye bakmam. İkinci kez rakip kulübelerden bu tarafa bir şeyler geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, cevabını onlar vermeli."

"HAKEME HAK VERMEK LAZIM"

"Böyle bir ortamda, zorluk derecesi güç maçta biraz da olsa hakemlere hak vermemek büyük insafsızlık olur. Bizim statta, Beşiktaş'ın stadında her yerde durum aynı. Ne olursa olsun 'Hakem bize versin' isteniyor."

"İKİ TAKIM İÇİN DE HATALI KARARLAR VARDI"

"Aleyhimize çok net kararlar vardı. Ancak şu ortamı görünce anlamaya çalışıyorum. İki takım için de teraziyi kaçıran kararlar vardı. Attığımız gol gri, penaltı griden biraz fazla. Galatasaray için de aynı şekilde."

"CÜNEYT ÇAKIR BİR TARAFI ÖNE ÇIKARTMADAN YÖNETTİ"

"Cüneyt Çakır kafasında bir takımı öne çıkarmadan maçı yönetti. oyunu olağan akışına bırakmaya çalıştı."

Kaynak: haberinburada