Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: 10 Kişi Kalan Takımı Yenemediğmizi İçin Üzgünüz

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KOCAMAN: 10 KİŞİ KALAN TAKIMI YENEMEDİĞMİZİ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, 10 kişi kalan rakibe karşı kazanamadığımız için mutsuzuz." dedi

Tarih : 22 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: 10 Kişi Kalan Takımı Yenemediğmizi İçin Üzgünüz(8/10)4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda istedikleri etkinliği gösteremediklerini dile getiren Kocaman, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı;

"10 KİŞİ KALAN TAKIMA KARŞI KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Her iki taraf için de kazanmaya ve kaybetmeye yönelik söylenecek her şey doğru gibi. İlk yarı iyi olmasa da maçı koparmaya yakın olduğumuz dönemdi. İkinci yarıda daha da artıracağımızı düşünürken tam tersiyle karşılaştık. Kırmızı kartlık pozisyona kadar ki süreç Galatasaray'ın bizim zaaflarımızı değerlendirdiği bir dönem oldu. Bir türlü topu tehlikeli bölgeye geçirecek hamleleri yapamadık. 10 kişi kalan rakibe karşı kazanamadığımız için mutsuzuz. Ama öbür taraftan da ikinci yarıdaki 20-25 dakikalık bölümü gördüğünüzde kötünün iyisi denebilir"

"DİĞER KULÜBELERE BAKMAM"

"İkinci sefer böyle oluyor. Yıllardır kenarda duruyorum, diğer kulübeye bakmam. İkinci kez rakip kulübelerden bu tarafa bir şeyler geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, cevabını onlar vermeli."

"HAKEME HAK VERMEK LAZIM"

"Böyle bir ortamda, zorluk derecesi güç maçta biraz da olsa hakemlere hak vermemek büyük insafsızlık olur. Bizim statta, Beşiktaş'ın stadında her yerde durum aynı. Ne olursa olsun 'Hakem bize versin' isteniyor."

"İKİ TAKIM İÇİN DE HATALI KARARLAR VARDI"

"Aleyhimize çok net kararlar vardı. Ancak şu ortamı görünce anlamaya çalışıyorum. İki takım için de teraziyi kaçıran kararlar vardı. Attığımız gol gri, penaltı griden biraz fazla. Galatasaray için de aynı şekilde."

"CÜNEYT ÇAKIR BİR TARAFI ÖNE ÇIKARTMADAN YÖNETTİ"

"Cüneyt Çakır kafasında bir takımı öne çıkarmadan maçı yönetti. oyunu olağan akışına bırakmaya çalıştı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Teknik  Direktörü  Kocaman  10  Kişi  Kalan  Takımı  Yenemediğmizi  İçin  Üzgünüz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER