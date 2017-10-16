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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN: GALATASARAY'LA ARAMIZDA SUNİ BİR FARK VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın yakaladığı puan farkının suni olduğunu belirtti.

Tarih : 16 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var(7/10)3

Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Süper Lig'de 4-5 hafta sonra yukarı sıralarda puanların birbirine yaklaşacağını savundu.

Tecrübeli teknik adam, lider Galatasaray'ın zorlu bir fikstüre gireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"GALATASARAY'LA ARAMIZDA SUNİ BİR FARK VAR"

"İki taraf açısından da bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an. Kapasiteleri şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız."

Asıl yarışın ligin ikinci yarısında başlayacağını aktaran Kocaman, "Galatasaray'ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"RAKİPLERİMİZE ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Aykut Kocaman, ligde geride kalan süreçte oynadıkları takımların hepsine futbol anlamında sahada üstünlük kurduklarını dile getirdi.

"MALATYA MAÇINDA İSTEDİĞİM OYUNU OYNAYABİLDİK"

Bu süreçte sadece 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 kaybettikleri maçta hiçbir mazeretlerinin olmadığının altını çizen sarı-lacivertli teknik adam, "Her oynadığımız karşılaşmada rakiplerimize futbol olarak üstünlük kurmayı bildik. Bunu sonuca yansıtamadık. Oyun olarak üstünlük kurduk rakiplerimize. Geçen hafta Akhisarspor maçında gerçekten söylenecek bir şey yok. Yeni Malatyaspor maçının büyük bölümde ise istediğim Fenerbahçe vardı sahada." diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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