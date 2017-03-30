

Fenerbahçe karşı atağa geçti. Sarı lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçeli diğer yöneticiler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beraat kararının onanmasını talep etmesi sonrası yeni hareket planını belirlemeye başladı.



Ayrıca CAS'ın da Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu reddetmesi sonrası Fenerbahçelilerin eli iyice güçlenmiş oldu.







kaynak:sabah