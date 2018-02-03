FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Süper Ligin 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar maç sonu stadı yönetim istifa ve Ali Koç sesleriyle inletti.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sarı lacivertlilerin sahasında iki puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara almasının ardından taraftarlar maçın bitmesine dakikalar kala stadı, "Yönetim istifa ve "Ali Koç" sesleriyle inletti.
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı uzatmalarda, "Ali Koç başkan olacak, güneş doğacak" tezahüratına başlarken, maçın ardından ise "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.
FENERBAHÇE'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ 13'E ÇIKTI
Bitiş düdüğünün ardından da ıslık sesleri yükseldi.
Fenerbahçe bu maçın ardından ise ligdeki yenilmezlik serisini 13'e çıkarttı ancak karşılaşmaların 6'sından beraberlikle ayrıldı.
Rıdvan Dilmen de mücadelenin ardından NTV Spor ekranlarında sözlerine başlarken, "Öylesine bir hakem hatası oluyor ki, maçı 11'e 10 oynayacakken, avantajını kaybediyor takım. 2 direkten dönüyor, 1 hakem hatası oluyor, üzerine de hep yediği gibi klasik bir gol yiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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