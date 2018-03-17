Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği derbi öncesinde Fenerbahçe taraftarları görsel şov hazırladı.

"KADERİNDEN KAÇAMAZSIN"

Sarı-lacivertlilerin yaptığı koreografide "Kaderinden kaçamazsın" ifadeleri yer aldı. Kale arkasında yapılan çalışmada da elinde aslan tutan bir Fenerbahçe taraftarı temsil edildi ve yanlarında 99 ile 18 yılları yazıldı.

Fenerbahçe, 1999'dan bu yana evinde kaybetmediği Galatasaray karşısında hem 19 yıllık serisini sürdürmek hem de arasındaki puan farkını 3'e düşürmenin peşinde. Ligin lideri Galatasaray ise Fatih Terim yönetiminde yıllar süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkarken aynı zamanda liderliğini de sürdürmek istiyor.





Kaynak: haberinburada