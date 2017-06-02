

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, iki sezonda oynadıkları derbilerin çoğunu kazandıklarını söylerken, Türkiye Kupası'ndan elendikleri F.Bahçe maçına ayrı bir parantez açtı. Oğuzhan, "F.Bahçe'nin atmosferi germesi tamamen taktik. 'Maçı gerelim, tempoyu düşürelim' düşüncesi vardı. Bunlar futbol adına hoş şeyler değil" dedi.







VAN PERSİE'YE GÖNDERME



Oğuzhan, aynı maçta kendisi ve Tosic'le gerginlik yaşayan arkadaşı Van Persie için de "Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. İnanılmaz bir kariyere sahip. Belki her şey istediği gibi olmadı belki de beklediğinden daha az saygı gösterildiğini hissetti. Ben o yaşta olsam, daha sakin tepki veririm, içten sevinirim" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah