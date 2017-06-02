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fenerbahçe taktik yaptı

FENERBAHÇE TAKTİK YAPTI

Oğuzhan Özyakup, elendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçında ezeli rakiplerinin atmosferi bilerek gerdiğini ileri sürdü

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçe Taktik Yaptı(10/10)13


Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, iki sezonda oynadıkları derbilerin çoğunu kazandıklarını söylerken, Türkiye Kupası'ndan elendikleri F.Bahçe maçına ayrı bir parantez açtı. Oğuzhan, "F.Bahçe'nin atmosferi germesi tamamen taktik. 'Maçı gerelim, tempoyu düşürelim' düşüncesi vardı. Bunlar futbol adına hoş şeyler değil" dedi.



VAN PERSİE'YE GÖNDERME

Oğuzhan, aynı maçta kendisi ve Tosic'le gerginlik yaşayan arkadaşı Van Persie için de "Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. İnanılmaz bir kariyere sahip. Belki her şey istediği gibi olmadı belki de beklediğinden daha az saygı gösterildiğini hissetti. Ben o yaşta olsam, daha sakin tepki veririm, içten sevinirim" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Taktik  Yaptı    haber

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