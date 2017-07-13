FENERBAHÇE, TAKIMDAN AYRILAN BOGDANOVİC'E TEŞEKKÜR ETTİ
Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic'e teşekkür etti.
Fenerbahçe Doğuş'ta beklenen oldu ve Bogdanovic takımdan ayrıldı. 3 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Sırp basketbolcu, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer oldu. 2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Doğuş'ta 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Bogdanovic'e sarı-lacivertlilerden de bir teşekkür mesajı geldi.
2014'TE TAKIMA KATILMIŞTI
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:
"2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.
"KULÜP TARİHİMİZE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"
Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.
"YENİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."
Kaynak: haberinburada
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