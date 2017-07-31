FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇINI İNGİLTERE'DEN ROBERT MADLEY YÖNETECEK
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la 3 Ağustos'ta yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçını, Robert Madley yönetecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.
MAÇ 20:30'DA
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.
Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott olacak.
Kaynak: haberinburada
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