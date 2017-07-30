FENERBAHÇE STOCH İÇİN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch'a talip oldu. Akdeniz ekibi, Slovak yıldız için sarı lacivertlilerle anlaşmaya vardı.
STOCH ANLAŞIRSA GİDECEK
Gelecek sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Miroslav Stoch, Alanyaspor'la yapacağı görüşmelerden sonuç alırsa transfer resmileşecek. Ancak oyuncu cephesinden gelen haberlere göre Stoch, İstanbul'dan ve Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.
KARAR BU HAFTA BELLİ OLACAK
Alanyaspor'un menajeri ve kendisiyle yapacağı görüşmelerden sonra netlik kazanacak transferin bu hafta içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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