FENERBAHÇE SON SANİYEDE YIKILDI
Fenerbahçe, THY Euroleague'de son saniyeye kadar önde götürdüğü maçta Panathinaikos'a 70-68 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Panathinaikos, Pappas'ın son saniyede attığı 3'lükle Fenerbahçe Doğuş'u 70-68 mağlup etti.
FENERBAHÇE MAÇI SON ANA KADAR ÖNDE GÖTÜRDÜ
Olympic Sports Center'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19, ilk yarıyı ise 44-36 önde kapattı. Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda hücumda zorlanan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasına engel olamadı ve 17-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 55-53 önde girdi. Son periyotta oyuna ağırlığın koyan ev sahibi ekip, Pappas'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 70-68 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE 2'NCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 2'nci galibiyetine ulaştı.
Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Panathinaikoslu Pappas olurken, Fenerbahçe Doğuşlu Vesely 15 sayı üretti.
Kaynak: haberinburada
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