Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

FENERBAHÇE SON SANİYEDE YIKILDI

Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan, Neustadter ve Josef de Souza'dan gelirken; Kayserispor'un gollerini Umut Bulut, Luis Neto (k.k.) ve Asamoah Gyan son saniyede kaydetti. Gyan'ın attığı golün santrası yapılmadı.

FENERBAHÇE 8. SIRADA

Bu sonuçla birlikte 18 puanlı Kayserispor 4., 16 puanlı Fenerbahçe ise 8. sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada