FENERBAHÇE, SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE KAYSERİSPOR'LA BERABERE KALDI
Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kayserispor'la 90+5. dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
FENERBAHÇE SON SANİYEDE YIKILDI
Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan, Neustadter ve Josef de Souza'dan gelirken; Kayserispor'un gollerini Umut Bulut, Luis Neto (k.k.) ve Asamoah Gyan son saniyede kaydetti. Gyan'ın attığı golün santrası yapılmadı.
FENERBAHÇE 8. SIRADA
Bu sonuçla birlikte 18 puanlı Kayserispor 4., 16 puanlı Fenerbahçe ise 8. sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar