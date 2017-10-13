Fenerbahçe, Villarreal'den transfer ettiği Roberto Soldado'nun bonservisini açıklamamıştı. Türk ve Avrupa basınında bu transfer için 5, 8 ve 10 milyon euroluk bonservis bedellerinden bahsedilmişti ancak resmi açıklama gelmemişti.

Tam da bu sırada Villarreal Başkanı Fernando Roig de Alfonso, yaptığı açıklamayla bu konuda önemli bir ipucu verdi. Alfonso, Milan'dan kiraladıkları Carlos Bacca'nın bonservisini Fenerbahçe'den Soldado için aldıkları parayla ödeyeceklerini açıkladı.

FENERBAHÇE EN AZ 7.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Carlos Bacca'nın sözleşmesinde Villarreal'in satın alma opsiyonu 7,5 milyon euro olarak görülüyor. Bu bilgi Fenerbahçe'nin Soldado için Villarreal'e en az 7,5 milyon ödediğini gösteriyor.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar, bu haberin ortaya çıkmasının ardından verilen rakama sinirlenerek sosyal medyada tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada