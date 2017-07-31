Fenerbahçe, defansın bel kemiği olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer için La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaştığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARDIK"

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

Kaynak: haberinburada