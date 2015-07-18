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Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının tarihi belli oldu

FENERBAHÇE-SHAKHTAR DONETSK MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihleri belli oldu.

Tarih : 18 Temmuz 2015, 10:27
Puan Ver : Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçının Tarihi Belli Oldu(5/10)6


Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı mücadelelerin tarihleri belli oldu.



ilk maç : Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

rövanş maçı : Ukrayna'daki (Lviv) ise 4 Ağustos Salı günü








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