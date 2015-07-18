Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihleri belli oldu.



Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı mücadelelerin tarihleri belli oldu.







ilk maç : Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak.



rövanş maçı : Ukrayna'daki (Lviv) ise 4 Ağustos Salı günü