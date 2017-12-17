Fenerbahçe, Robin van Persie ve Fernandao'nun gönderilmesinin ardından Antalyaspor'da forma giyen Eto'o için teklif yapacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Samuel Eto'o ile ilgili iddialar güçleniyor...

Devre arasında Robin van Persie ve Fernandao ile yollarını ayırmayı planlayan yönetimin, Kamerunlu forveti alternatifler arasında tuttuğu ve el altından görüşmelere devam ettiği gelen haberler arasında.

FENER'E "HAYIR" DİYEMEYECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Robin ile Fernandao'nun gönderilip, kadroda yer açılması halinde Eto'o için Antalyaspor'a resmi teklifin yapılacağı ve şartlarda anlaşılırsa transferin bitirileceği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın da Fenerbahçe'ye 'hayır' demeyeceği belirtildi.

Süper Lig'de geçen sezonu 18 gol, 6 asist ile tamamlayan Eto'o bu sezon da forma giydiği 14 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada