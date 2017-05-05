

Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen lisans anlaşmasına Fenerbahçe As Başkanı Ozan Balaban, Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. AŞ Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, ile Lisans AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serra Yılmaz, Fenerbahçe erkek Basketbol Takımı oyuncularından James Nunnaly, Ali Muhammed, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu katıldı.







KARAKAYA: "GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ YAPTIK"



Basın toplantısında ilk sözü alan Mümtaz Karakaya, Rovio ile güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade ederek, "Güzel işbirlikler yapıyoruz. Biz çocuklarımıza Fenerbahçe ruhunu aşılamak istiyoruz ve geleceğe iyi bir taraftar olarak yetiştirip, Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyoruz. Takımımızda üçüncü defa Final-Four'a kalıyor. Bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz ve başarılar diliyoruz. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.







"ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın özellikle çocuklar üzerinde çok durduğunu dile getiren Karakaya, "Bu işlerde bizi son derece destekliyor. Maraton mağazamızın altında 1500 m2 çocuklar için yaptığımız alan var. Çocuklara özel tiyatromuz olacak. Başka lisans anlaşmaları da var. Başkanımızın özel isteği ile çocuklara önem veriyoruz. Bugün de Angy Birds ile anlaşma yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Avrupa'da büyük ses getirecek bu anlaşma. Hello Kity ile anlaşma yaptık ve bundan çok iyi geri dönüşler aldık. Bizde bu anlaşmaların ikinci bölümde Angry Birds ile yapıyoruz. Daha sonra bu lisans anlaşmalarımız yapılacak" açıklamalarını yaptı.







kaynak:sabah