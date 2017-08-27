FENERBAHÇE ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE MİLİK'İ DÜŞÜNÜYOR
Fenerbahçe, Robin van Persie'nin takımdan gönderilmesiyle birlikte Napoli'de forma giyen Arkadiusz Milik'in kiralanması için teklif yapacak.
Robin van Persie'den ümidi kesen Fenerbahçe, 'birinci sınıf' bir forvet almak için kolları sıvadı. İlk hedefin Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arkadiusz Milik olduğu öğrenildi. Geçen sezon Ajax'tan 32 milyon euro'ya İtalyan ekibine giden Polonyalı golcü için Napoli yönetimi ile temasa geçilerek görüşme talebinde bulunulduğu, olumlu yanıt gelmesi halinde 'kiralama' konusunda masaya oturulacağı belirtiliyor.
23 MAÇTA 8 GOL
23 yaşındaki Milik geçen sezon Napoli formasıyla 23 maçta 8 gol kaydetmişti. Bu sezon da 1 golü bulunuyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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