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FENERBAHÇE, ROBERTO SOLDADO İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞINI AÇIKLADI


Fenerbahçe, Roberto Soldado ile Prensip Anlaşmasına Vardığını Açıkladı
Tarih : 09 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Roberto Soldado İle Prensip Anlaşmasına Vardığını Açıkladı(5/10)1

Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen 32 yaşındaki İspanyol forvet Roberto Soldado ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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