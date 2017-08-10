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Fenerbahçe, Roberto Soldado İçin 5 Milyon Euro Ödeyecek

FENERBAHÇE, ROBERTO SOLDADO İÇİN 5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fenerbahçe, Villarreal'den transfer ettiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Roberto Soldado için 5 milyon Euro ödeyecek.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Roberto Soldado İçin 5 Milyon Euro Ödeyecek(5/10)1

Fenerbahçe'nin Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol golcü Roberto Soldado için ödenecek bonservis bedeli tartışma konusu olmuştu.

5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fransız basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için 10 milyon Euro ödeyeceğini iddia etmiş, bu rakam sarı lacivertli taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Soldado için 10 milyon Euro iddiası yalanlandı. 32 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

Öte yandan yaşadığı sakatlıklar sebebiyle taraftarlar arasında endişe yaşatan Soldado'nun oldukça fit olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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