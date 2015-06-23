FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, geçen yıl Bursaspor'da forma giyen Şener Özbayraklı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, geçen yıl Bursaspor'da forma giyen Şener Özbayraklı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçen yıl Bursaspor'da forma giyen oyuncu Şener Özbayraklı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1990 doğumlu defans oyuncusu, yeni sezonda sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Şener Özbayraklı'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
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