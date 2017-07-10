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FENERBAHÇE, PSG'YE FORMA ŞANSI BULAMAYAN LUCAS MOURA'YA TEKLİF YAPTI


Fenerbahçe, PSG'ye Forma Şansı Bulamayan Lucas Moura'ya Teklif Yaptı
Tarih : 10 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Psg'ye Forma Şansı Bulamayan Lucas Moura'ya Teklif Yaptı(8/10)4

Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Transfer döneminde Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 5. transferinin Lucas Moura olabileceği iddia edildi.

Sarı lacivertli takımın, PSG teknik direktörü Unai Emery'nin fazla forma şansı vermediği Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

ROMA DA İLGİLENİYOR

PSG ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Lucas Moura için PSG'nin bonservis bedeli olarak 30 milyon Euro talep edeceği de iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

2013 yılında Sao Paulo'dan 40 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, geçen sezon PSG ile toplam 53 maça çıkarken 19 gol ve 11 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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