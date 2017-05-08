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fenerbahçe pes etmiyor

FENERBAHÇE PES ETMİYOR

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbide 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri havalandırdığı maçlarda 17 puan elde etti.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:26
Puan Ver : Fenerbahçe Pes Etmiyor(10/10)12


Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbide 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri havalandırdığı maçlarda 17 puan elde etti. Fenerbahçe, maçlarının son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, son 8 haftada 84 ila 90. dakikalarda attığı gollerle 13 puanı hanesine yazdırdı.



Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbinin uzatma bölümünde attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrılan Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda bulduğu gollerle dikkati çekiyor.



Siyah-beyazlı takım ile oynadığı derbide 90+4. dakikada Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle bir puan çıkartan sarı-lacivertli takım, bu sezon hanesine yazdırdığı puanların neredeyse 3'te 1'ini son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.



Geride kalan 30 haftada 57 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, son 6 dakikada bulduğu gollerle 17 puan elde etti.



SON BÖLÜMDE 11 GOL



Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı.



Sarı-lacivertli takım, bu 11 golün 8'ini ise 90. ve uzatma dakikalarında kaydetti.



Sarı-lacivertliler, sezonun 2. haftasında Kayserispor karşısında 90+2. dakikada Alper Potuk'un golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı son anda kazandı.



Fenerbahçe, Süper Lig'in 6 haftasında ise 3 puana 86. dakikada Josef de Souza'yla ulaştı. Josef'in bitime 4 dakika kala attığı golle sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe, rahat kazandığı Çaykur Rizespor (5-1) maçında 90+4., 3-0 galip geldiği Gençlerbirliği müsabakasında ise 88 ve 90+1. dakikalarda farkı arttırdı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Pes  Etmiyor    haber

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