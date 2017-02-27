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Fenerbahçe Pereira'yı Mumla Arıyor
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fenerbahçe pereira'yı mumla arıyor

FENERBAHÇE PEREİRA'YI MUMLA ARIYOR

Geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde 22. hafta itibari ile 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu sezon Advocaat ile geçen sezonun 12 puan gerisinde kaldı.

Tarih : 27 Şubat 2017, 13:17
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe büyük beklentiler ile gelen Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat, 22. hafta itibariyle 38 puan toplayarak geçen sezonu mumla arattı.



2015-2016 sezonunda Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 22. hafta itibariyle 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 50 puan toplamıştı. Geçen sezon iç sahada 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ile sahasında yenilgi almayan Kanarya, bu sezon ise iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Pereira    Mumla  Arıyor    haber

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