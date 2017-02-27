

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bu sezon sarı-lacivertli ekibe büyük beklentiler ile gelen Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat, 22. hafta itibariyle 38 puan toplayarak geçen sezonu mumla arattı.







2015-2016 sezonunda Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 22. hafta itibariyle 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 50 puan toplamıştı. Geçen sezon iç sahada 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ile sahasında yenilgi almayan Kanarya, bu sezon ise iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.







kaynak:sabah