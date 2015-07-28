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FENERBAHÇE ORDUEVİ YAKININDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI


FENERBAHÇE ORDUEVİ YAKININDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI
Tarih : 28 Temmuz 2015, 17:43
Puan Ver : Fenerbahçe Orduevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı(8/10)10


Fenerbahçe Orduevi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan 4 katlı bina, doğalgaz kutusundaki şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.



İstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe Mahallesi'nde Ahmet Mithat Efendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz borusu önünde bulunan torba paniğe neden oldu.



Çevredeki bir vatandaş torbadan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve İGDAŞ ekipleri geldi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın doğalgazını kesildi. Bu sırada binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.








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