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fenerbahçe onunla kanatlanacak!

FENERBAHÇE ONUNLA KANATLANACAK!

Listesindeki isimleri elden kaçırmamak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli yıldızlarından Yehven Konoplyanka için kolları sıvadı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:39
Puan Ver : Fenerbahçe Onunla Kanatlanacak!(5/10)2


Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke'de kiralık oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.



Ukrayna'dan bigmir.net sitesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı.



 



kaynak:sabah








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