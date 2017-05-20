THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükselen Fenerbahçe, finalde Olympiakos'u yenerek Türk basketboluna bu kupayı ilk kez getirmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...



Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Fenerbahçe, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.







İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü kupaya dikti.







Avrupa Ligi'nde normal sezonun liderini kupanın dışına iten Fenerbahçe, son şampiyon CSKA Moskova'yı eleyen Yunan rakibi Olympiakos'u geçerek Türk basketbolunda bir ilke daha imza atmayı hedefliyor.







İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final'e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe, geçen sezon ise ikinci olmuştu. Üst üste 3. kez yer aldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, yine finale kalmayı başardı.







Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Olympiakos maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.







kaynak:sabah