FENERBAHÇE, OBİ MİKEL'LE ANLAŞMAK ÜZERE
Fenerbahçe'nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı John Obi Mikel ile anlaşmak üzere. Çin'de forma giyen futbolcu, teklife sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı John Obi Mikel ile anlaştığı iddia edildi.
Chelsea formasıyla efsaneleşen yıldız John Obi Mikel'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. 11 sene Chelsea forması giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Çin ekibi TJ Teda'ya imza atan başarılı oyuncu, burada forma giydiği 13 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Mikel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da iddia ediliyor.
YENİDEN FORMA TUTMAK İSTİYOR
Nijerya Milli Takımı ile 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Mikel, yeniden Avrupa'da futbol oynayıp form tutmanın peşinde. Orta sahada dönem dönem sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan ve kadroda Ozan Tufan'ın düşünülmemesiyle birlikte Fenerbahçe'de böylesine tecrübeli bir futbolcunun transfer edilmesi gündeme gelmiş durumda.
30 yaşındaki futbolcu ise yeniden Avrupa'da sahne alıp, büyük ihtimalle kariyerinin son Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyor.
Kaynak: haberinburada
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