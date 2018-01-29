İstanbulspor Evinde Denizlispor'u 2-1 Yendi
Manchester City'den Rekor Transfer!
Beşiktaş, Vagner Love' İle 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap'a Bildirdi
Emmanuel Adebayor Attığı Golü Mehmetçik'e Armağan Etti
Sergen Yalçın Süper Lige Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti
Kadına Şiddete Engel Olmaya Çalışan Futbolcu Öldürüldü
Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!
Aykut Kocaman'a Olay Sözler: At Antrenörü Olsun
Amatör Lig Maçında İnanılmaz Gol!
Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love Aybaşı Gelince Maaşını Alır
Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti
Beşiktaş Yeni Transferi Vagner Love'un Lisansını Çıkardı
Reuters Duyurdu: Denizbank'ın Satışı Değerlendiriliyor
Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı, Vagner Love Paylaşımı Yaptı
Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe Camiasını Yasa Boğan Ölüm!
Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı
Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı
Jose Mourinho, 94 Yaşındaki Manchester United Taraftarına Mektup Yolladı

Fenerbahçe, Obi Mikel'le Anlaşmak Üzere

FENERBAHÇE, OBİ MİKEL'LE ANLAŞMAK ÜZERE

Fenerbahçe'nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı John Obi Mikel ile anlaşmak üzere. Çin'de forma giyen futbolcu, teklife sıcak bakıyor.

Tarih : 29 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Obi Mikel'le Anlaşmak Üzere(8/10)4

Fenerbahçe'nin, Nijerya Milli Takımı Kaptanı John Obi Mikel ile anlaştığı iddia edildi.

Chelsea formasıyla efsaneleşen yıldız John Obi Mikel'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. 11 sene Chelsea forması giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Çin ekibi TJ Teda'ya imza atan başarılı oyuncu, burada forma giydiği 13 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Mikel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da iddia ediliyor.

YENİDEN FORMA TUTMAK İSTİYOR

Nijerya Milli Takımı ile 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Mikel, yeniden Avrupa'da futbol oynayıp form tutmanın peşinde. Orta sahada dönem dönem sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan ve kadroda Ozan Tufan'ın düşünülmemesiyle birlikte Fenerbahçe'de böylesine tecrübeli bir futbolcunun transfer edilmesi gündeme gelmiş durumda.

30 yaşındaki futbolcu ise yeniden Avrupa'da sahne alıp, büyük ihtimalle kariyerinin son Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Obi  Mikel  Le  Anlaşmak  Üzere    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER