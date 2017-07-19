FENERBAHÇE, MONACO'YLA 1-1 BERABERE KALARAK 5. HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADI
Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Fransa ekibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, oynadıkları 5 hazırlık maçından da galibiyet çıkaramadı.
Fenerbahçe, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında, Fransa Ligue 1 şampiyonu Monaco ile karşı karşıya geldi. Stade de Chailly'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
STOCH MÜTHİŞ YAZDI
İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Monaco, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı, 78. dakikada Miroslav Stoch'un güzel frikiği ile geldi.
Fenerbahçe, Monaco maçı ile birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 27 Temmmuz günü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle karşılaşacak.
KENARDAN İSMAİL, SALİH, STOCH, AHMETHAN ve AATİF GİRDİ
Fenerbahçe maça, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'yle başladı. İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Ahmethan Köse, Salih Uçan ve Aatif Chahechouhe ikinci yarıda oyuna dahil olan futbolcular oldular.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARINDA KAZANAMADI
Fenerbahçe, sezon öncesinde oynadığı 5 maçta da galibiyetle tanışamadı. İlk 3 maçından yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, son 2 maçından ise beraberlik çıkarttı.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar
Fenerbahçe 2-3 Juventus Bükreş
Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon
Fenerbahçe 0-1 Marsilya
Fenerbahçe 0-0 Athletic Bilbao
Fenerbahçe 1-1 Monaco
Kaynak: haberinburada
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