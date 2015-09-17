

Fenerbahçe Molde maçı hangi kanalda saat kaçta, maç şifresiz mi?



Fenerbahçe Molde maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve Tivibu sporkanallarından ortak yayınla ekranlara gelecek.







İç sahada 97. maç



Fenerbahçe, iç sahada 97. Avrupa kupası maçına Molde karşısında oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 96 Avrupa kupası mücadelesinde 46 galibiyet aldı, 20 maçta berabere kaldı, 30 kez de yenildi. İç saha maçlarında rakip fileleri toplam 141 kez havalandıran "Sarı Kanaryalar", kalesinde ise 110 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 96 maçta alınan sonuçların oluşturduğu tablo şöyle:







İlk kez Norveç ekibiyle oynayacak



Fenerbahçe Avrupa kupalarında ilk kez bir Norveç temsilcisiyle karşılaşacak. Avrupa arenasında bugüne dek 31 ülkeden 82 farklı takımla eşleşen sarı-lacivertliler, Norveç ekibine karşı ilk kez mücadele edecek. Norveç'in Molde ekibi, Fenerbahçe'nin Avrupa'da karşılaşacağı 32. ülke takımı olacak. Kupalarda en çok (9 kez) İngiliz ekiplerle eşleşen Fenerbahçe, 8'er kez Fransa, İtalya ve Hollanda, 7 kez de Macaristan takımlarıyla karşılaştı. Alman takımlarıyla 6, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Romanya ekipleriyle beşer, Portekiz temsilcileriyle 4, Ukrayna, Yunanistan ile İsveç takımlarıyla da üçer kez eşleşen "Sarı Kanaryalar", Belçika, Polonya, Bulgaristan, Avusturya, Rusya ve Yunanistan takımlarıyla ikişer kez, Faroe Adaları, Danimarka, Moldova, Sırbistan, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, İskoçya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Arnavutluk, İsrail ve Azerbaycan ekipleriyle ise birer kez rakip oldu.







Molde 83. rakip



Norveç ekibi Molde, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 83. farklı rakibi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 82 farklı rakiple karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk defa Molde'yle eşleşti. Fenerbahçe, 56 yıllık Avrupa kupaları macerasında ise en fazla İngilizlerin Arsenal, Macarların MTK Budapeşte ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarıyla karşı karşıya geldi. Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ön elemesinde 3 defa eşleşen Fenerbahçe, MTK ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler Hollanda'nın ünlü kulübü PSV Eindhoven ile de Avrupa'nın bir numaralı kupasında 3 kez mücadele etti.



Fenerbahçe'de 3 sakat bir cezalı



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan stoperler Abdoulaye Ba ve Simon Kjaer ile Brezilyalı ortasaha Diego Ribas forma giyemeyecek.