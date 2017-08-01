FENERBAHÇE, MİLAN'DA FORMA GİYEN GUSTAVO GOMEZ'İ KİRALAMAK İSTİYOR
Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan ve stoper boşluğunu hemen doldurmak isteyen Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Gustavo Gomez'i kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transfer olması üzerine bu bölgede doğan boşluğu doldurmak için bir süredir arayışlarını sürdürüyor.
YENİ HEDEF GUSTAVO GOMEZ
Ntvspor'un haberine göre, İlk olarak Bayern Münih ile sözleşmesini tamamlayan Holger Badstuber ile ilgilenen Fenerbahçe'nin yeni hedefi; Milan'dan Gustavo Gomez.
KİRALIK İSTENİYOR
Sarı lacivertliler transferde önceliği de Gomez olarak belirlemiş durumda. Yönetim kısa süre içerisinde Paraguaylı stoperi kiralamak için Milan ile temasa geçecek. Sarı lacivertlilerin amacı; Kjaer'den elde edilen bonservis gelirini hücum hattında kullanmak.
Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Gomez Milan'da 19 maçta forma giydi.
NEUSTADER AYRILIRSA...
Bu arada başta Spartak Moskova olmak üzere bazı Rus kulüplerinin de Roman Neustadter'e ilgisi olduğu iddia ediliyor. Neustadter ile yolların ayrılması halinde yeni bir takviyenin daha yapılması gündeme gelecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
- Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
- Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
- Ağrı'da Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
- Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar