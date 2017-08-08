FENERBAHÇE, MEKSİKA'DA FORMA GİYEN ANGELO SAGAL İÇİN KOLLARI SIVADI
Fenerbahçe, Şili Milli Takımı'ndan Isla'nın takım arkadaşı olan sol kanat oyuncusu Angelo Sagal için kolları sıvadı. Meksika'da Pachuca forması giyen oyuncu için Isla da referans oldu.
Fenerbahçe, van der Wiel'de umduğunu bulamayınca sağ bek arayışına girmiş ve Cagliari'den Mauricio İsla'yı kadrosuna katmıştı. Yönetim, transferde rotayı bir kez daha Şili Milli Takımı'na çevirdi. Fenerbahçe, Meksika'nın Pachuca takımında görev yapan ve her iki kanatta da oynayabilen Angelo Sagal için kolları sıvadı.
ISLA DA REFERANS OLDU
24 yaşındaki oyuncunun hem İsla hem de menaceri tarafından önerildiği öğrenildi. Ancak Sagal, geçtiğimiz temmuz ayında Pachuca'ya imza atmıştı. Yönetim, Meksika ekibi ile temasa geçerek oyuncuyu satmayı düşünüp düşünmeyeceklerini öğrenecek.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Eğer olumlu mesaj gelirse, Pachuca ile pazarlıklar başlayacak. Sagal, geçtiğimiz sezon Huachipato formasıyla Şili Ligi'nde 16 maça çıktı ve 5 kez fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu milli takımda ise 5 maçta 2 gol atarken, Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda da kadroda yer aldı.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar