Fenerbahçe, Şili Milli Takımı'ndan Isla'nın takım arkadaşı olan sol kanat oyuncusu Angelo Sagal için kolları sıvadı. Meksika'da Pachuca forması giyen oyuncu için Isla da referans oldu.

Fenerbahçe, van der Wiel'de umduğunu bulamayınca sağ bek arayışına girmiş ve Cagliari'den Mauricio İsla'yı kadrosuna katmıştı. Yönetim, transferde rotayı bir kez daha Şili Milli Takımı'na çevirdi. Fenerbahçe, Meksika'nın Pachuca takımında görev yapan ve her iki kanatta da oynayabilen Angelo Sagal için kolları sıvadı.

ISLA DA REFERANS OLDU

24 yaşındaki oyuncunun hem İsla hem de menaceri tarafından önerildiği öğrenildi. Ancak Sagal, geçtiğimiz temmuz ayında Pachuca'ya imza atmıştı. Yönetim, Meksika ekibi ile temasa geçerek oyuncuyu satmayı düşünüp düşünmeyeceklerini öğrenecek.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Eğer olumlu mesaj gelirse, Pachuca ile pazarlıklar başlayacak. Sagal, geçtiğimiz sezon Huachipato formasıyla Şili Ligi'nde 16 maça çıktı ve 5 kez fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu milli takımda ise 5 maçta 2 gol atarken, Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda da kadroda yer aldı.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada