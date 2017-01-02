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fenerbahçe, mehmet ekici transferinde sona geldi

FENERBAHÇE, MEHMET EKİCİ TRANSFERİNDE SONA GELDİ

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona çok yaklaştı. Oyuncu ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, resmi imza için takasta kullanacakları Aatıf'ın ikna olmasını bekliyor.

Tarih : 02 Ocak 2017, 16:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Mehmet Ekici Transferinde Sona Geldi(7/10)4


Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona çok yaklaştı. Oyuncu ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, resmi imza için takasta kullanacakları Aatıf'ın ikna olmasını bekliyor.



Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile söz kestiği ve Trabzonspor Kulübü ile bağlarını tamamen kopardığı öğrenilirken, taraflardan gelecek anlaşma haberini beklediği ortaya çıktı.



Aatıf'ın da Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiği ancak Fenerbahçe'den ayrılış gerekçesi olarak belirttiği, düzenli oynayamama durumunun tekrar etmemesi konusunda Bordo Mavililerden garanti talep ettiği gelen haberler arasında.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Aatıf transferinde ısrarcı olduğu ve başka bir oyuncu takasına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi. Bordo mavili kulüp ve Aatıf arasında olumlu mesafe kat edildiği ve önümüzdeki günlerde imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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