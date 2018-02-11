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FENERBAHÇE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ENGELİNİ 2-0'LA GEÇTİ


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Engelini 2-0'la Geçti
Tarih : 11 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Engelini 2-0'la Geçti(6/10)2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek hem rakibinin sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu, hem de puan farkını 2'ye indirdi.

FENERBAHÇE MAÇIN BAŞINDA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maça önde baskıyla başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Fernandao, kazandığı topu Dirar'a aktardı. Dirar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano'nun yerden vuruşunda top auta çıktı. 19. dakikada ön alanda pres yaparak topu rakibinden kapan Dirar, ceza sahasında meşin yuvarlağı müsait durumda bulunan Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Topal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

FERNANDAO 100. MAÇINDA 2 GOL ATTI

Baskısını sürdüren Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun pasında Attamah'tan seken topla ceza sahasına giren Fernandao, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldız, böylece 100. maçında gol atma mutluluğunu yaşamış oldu. İlk yarıyı bu golle önde tamamlayan Fenerbahçe, 2. yarıda da istediğini yapan takımdı. 56. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topta Isla'nın ortasında Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

31 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Rakibinin pas oyununa maç sonuna kadar izin vermeyen Fenerbahçe, önemli fırsatları kullanamasa da karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Rakibinin sahasındaki 31 maçlık namağlup serisine noktayı koyan Fenerbahçe, haftayı 41 puana yükseldi. 2 haftda 5 puan kaybeden lider Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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