Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de transfer harekatı erken başladı.

İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'dan bekleneni alamayan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürürken yıldız bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe, Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Daley Blind için harekete geçti.

OCAK'TA KİRALAMA SEZON SONU BONSERVİS

İngiliz devindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Blind'i devre arasında renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, Ocak'ta Manchester United'a cüzi bir kiralama teklifinde bulunacak ve Kırmızı Şeytanlar'ın kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek. Ardından Fenerbahçe, sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat yapacak.

DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU

Manchester United'ın gözden çıkarttığı Blind için transferi devre arasında noktalamak isteyen Fenerbahçe, bunu başaramaması durumunda sezon sonu Hollandalı oyuncuya imzayı attıracak.

2014'te 17,5 milyon euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada