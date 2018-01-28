Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahima Yattara, Fenerbahçe maçıyla ilgili "2-0 kazanırız." dedi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında kozlarını paylaşacak.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara dev maçın skorunu verdi.

"2-0 KAZANIRIZ"

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor'un son dönemde çıkışa geçtiğini belirten Yattara maçı da 2-0 kazanacaklarını söyledi. Yattara 2003-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giymiş ve Bordo-Mavili takım taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Survivor programına da katılan Yattara zamanının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiriyor.

Kaynak: haberinburada