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Fenerbahçe maçının skorunu verdi

FENERBAHÇE MAÇININ SKORUNU VERDİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahima Yattara, Fenerbahçe maçıyla ilgili "2-0 kazanırız." dedi.

Tarih : 28 Ocak 2018, 17:30
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Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında kozlarını paylaşacak.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara dev maçın skorunu verdi.

"2-0 KAZANIRIZ"

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor'un son dönemde çıkışa geçtiğini belirten Yattara maçı da 2-0 kazanacaklarını söyledi. Yattara 2003-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giymiş ve Bordo-Mavili takım taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Survivor programına da katılan Yattara zamanının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiriyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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