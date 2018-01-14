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FENERBAHÇE MAÇINDA SAHA KARIŞTI! VOLKAN DEMİREL ÇILGINA DÖNDÜ


Fenerbahçe maçında saha karıştı! Volkan Demirel çılgına döndü
Tarih : 14 Ocak 2018, 05:10
Puan Ver : Fenerbahçe Maçında Saha Karıştı! Volkan Demirel Çılgına Döndü(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Kukesi ile karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 89. dakikasında ise saha içinde yedek kulübesinde bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'ye verilen penaltıdan sonra Kukesi'nin futbolcuları hakeme itiraz ederken, kulübeden de yoğun itirazlar geldi. Saha içinde oyuncuların yaşadığı gerginlik sona ererken ise Volkan Demirel, Kukesi yedek kulübesinde bir kişiyi itti. Kargaşa bir süre daha devam etse de taraflar daha sonra yatıştı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin Kukesi ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşmada yaklaşık bin 500 taraftar tribündeki yerlerini aldı. Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Önder Fırat, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Barış Aydil de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Devre arasındaki çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden FK Kukesi ile bir hazırlık maçı yaptı. Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 48'inci dakikada Giuliano ile 90+1'inci dakikada Fernandao penaltıdan kaydetti. Kukesi'nin gollerini ise 28'inci dakikada Bakaj Elis ile 34'üncü dakikada İdrizi Bujar attı.

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin 8 günlük devre arası kampı, Kukesi karşılaşmasının ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a döndükten sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi günü İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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