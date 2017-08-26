Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Fenerbahçe maçına gelenlere forma hediye!

FENERBAHÇE MAÇINA GELENLERE FORMA HEDİYE!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçına gelen ilk 3 bin taraftarına forma hediye edecek.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Fenerbahçe Maçına Gelenlere Forma Hediye!(8/10)4

Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynanacak olan maçta ilk 3 bin taraftara Gençlerbirliği taraftar forması hediye edeceklerini açıkladı.

Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İLK GELEN 3 BİN KİŞİYE FORMA

"Taraftarımıza 3000 forma

İlhan Cavcav Sezonu anısına Başkanımız Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe maçına gelecek ilk 3000 taraftarımıza kırmızı siyah Gençlerbirliği taraftar forması hediye edecektir. Formaları , taraftarlarımız Ankara 19 Mayıs Stadı turnikelerindeki görevlilerden teslim alabilecekler."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Maçına  Gelenlere  Forma  Hediye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER