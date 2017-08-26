FENERBAHÇE MAÇINA GELENLERE FORMA HEDİYE!
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçına gelen ilk 3 bin taraftarına forma hediye edecek.
Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynanacak olan maçta ilk 3 bin taraftara Gençlerbirliği taraftar forması hediye edeceklerini açıkladı.
Gençlerbirliği resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İLK GELEN 3 BİN KİŞİYE FORMA
"Taraftarımıza 3000 forma
İlhan Cavcav Sezonu anısına Başkanımız Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe maçına gelecek ilk 3000 taraftarımıza kırmızı siyah Gençlerbirliği taraftar forması hediye edecektir. Formaları , taraftarlarımız Ankara 19 Mayıs Stadı turnikelerindeki görevlilerden teslim alabilecekler."
Kaynak: haberinburada
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