Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı
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Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı

FENERBAHÇE MAÇINA AKREDİTASYON KARTI İLE TARAFTAR SOKAN 2 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Akın Çorap Giresunspor Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, yasa dışı yollardan stada taraftar soktukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı(7/10)3

Akın Çorap Giresunspor Asbaşkanı Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, akreditasyon kartlarıyla stada taraftar soktukları gerekçesiyle spor şube tarafından gözaltına alındı.

AKREDİTASYON KARTI İLE İÇERİ TARAFTAR SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşan Akın Çorap Giresunspor'da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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