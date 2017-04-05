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fenerbahçe maçı öncesi okan buruk'u bekleyen tehlike!

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ OKAN BURUK'U BEKLEYEN TEHLİKE!

Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilirse, Fenerbahçe maçında cezalı düşecek.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:26
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Öncesi Okan Buruk'u Bekleyen Tehlike!(7/10)4


Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'e Manisa'daki rövanşta 2-0 yenilerek elenen Akhisar Belediyespor'da üzüntü var.



Kupa macerasına nokta koyan yeşil siyahlı ekip pazar günü İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Medipol Başakşehir sınavının son dakikasında hakem tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilirse, Fenerbahçe maçında cezalı düşmüş olacak.



 



kaynak:sabah








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