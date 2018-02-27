Fransa'nın Çıkışına Türkiye'den Yalanlama: Afrin'e Atıfta Bulunmadı
Kayınpederi Boğarak Öldürülmüştü! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı
Yıldız Futbolcunun Sakatlığını Fatih Terim Açıkladı: 4 Hafta Yok
Survivor 2018'de Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Real Madrid 90+3'te Yıkıldı
Venezuela'dan Türkiye Hamlesi: Birlikte Çalışacağız
Gol Yediren Su Şişesi Satışa Çıktı
İlginç Çözüm! Fuhuş Sokağa Taşınca Cinsel İlişki Kabinleri İnşa Edildi
Türkmen Diyarından Sevindiren Haber: Vanalar Yeniden Açılıyor!
Survivor'da Sakatlıklar Son Bulmuyor! Bir İsim Daha Diskalifiye Oldu
Erdoğan'dan 'merhum Hocamız!' Diye Başlayan Anma Mesajı!
Abdurrahim Albayrak İtiraf: Hayretler İçerisinde Kaldım
Bebeğine Sigara İçiren Cani Baba Tutuklandı
Suriye Gerilimine Kuzey Kore'de Katıldı! Nükleer Silah Hazırlıyor
Akit Tv Sunucusunun Skandal Sözleri Üzerine Yargı Harekete Geçti!
Suudi Arabistan'da İlk Kez Caz Festivali Düzenlendi
Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Ateşkes Tüm Suriye'yi Kapsıyor!
Yılmaz Vural'dan Olay Sözler: Terim, Elazığ'ı Şampiyon Yapsın Görelim
Galatasaray Final Kapısını Araladı
Hatay'da Vatandaşlar Silaha Sarılıp Terörist Avına Çıktı!

Fenerbahçe maçı öncesi büyük deprem! Tribüne gönderildi

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK DEPREM! TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının devre arasındaki yoğun itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. Buruk ceza alırsa, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

Tarih : 27 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Öncesi Büyük Deprem! Tribüne Gönderildi(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.

İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU TRİBÜNE GÖNDERDİ

Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI OLABİLİR

Tribüne gönderilen Okan Buruk, eğer PFDK'dan ceza alırsa hafta sonu Fenerbahçe - Akhisarspor maçında takımının başında olamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Maçı  Öncesi  Büyük  Deprem  Tribüne  Gönderildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER