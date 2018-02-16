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Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta şok yaşanıyor

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'TA ŞOK YAŞANIYOR

Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Beşiktaşlı Pepe ve Talisca, Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek.

Tarih : 16 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Öncesi Beşiktaş'ta Şok Yaşanıyor(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 39. dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Pepe, hakem Alper Ulusoy tarafından cezalı duruma düştü.

TALISCA DA CEZALI

Bunun yanı sıra Portekizli futbolcu Talisca da sarı kart gördü. Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Pepe ve Talisca'dan yoksun olarak derbiye çıkacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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