Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 39. dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Pepe, hakem Alper Ulusoy tarafından cezalı duruma düştü.

TALISCA DA CEZALI

Bunun yanı sıra Portekizli futbolcu Talisca da sarı kart gördü. Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Pepe ve Talisca'dan yoksun olarak derbiye çıkacak.

Kaynak: haberinburada