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fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisinde Fenerbahçe ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 16:00
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor(7/10)6


Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisinde Fenerbahçe ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.



Taraftarının büyük desteğiyle Eurocup şampiyonu olan ve Spor Toto Basketbol Ligi'nde de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final serisi üçüncü karşılaşmasında 29 Mayıs 2016, Pazar günü saat 17:00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Karşılaşmanın biletleri 24 Mayıs 2016, Salı günü saat 16:00'da biletix.com, biletix çağrı merkezi ve perakende satış noktalarından satışa sunulacaktır.



Fenerbahçe'ye karşı yarı final serisinde oynanılacak mücadeleye tüm taraftarlarımızı Abdi İpekçi Spor Salonu'na, takımımızı desteklemeye bekliyoruz.



Bir kişi en fazla 2 adet bilet satın alabilir.



Bilet Fiyatları:



Saha İçi Yanlar: 125 TL



Saha İçi Pota Arkası: 100 TL



Tribün: 40 TL








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