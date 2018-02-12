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Fenerbahçe maçı Arda'ya patladı: Takımı bozdu

FENERBAHÇE MAÇI ARDA'YA PATLADI: TAKIMI BOZDU

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "Arda Turan bu takımı bozdu. Çok açık net söylüyorum. Takımı yavaşlatıyor. Başakşehir hızlı pas yapan takımdı." dedi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Arda'ya Patladı: Takımı Bozdu(6/10)2

Erman Toroğlu, sarı lacivertliler karşısında ilk 11'de zorlu karşılaşmaya başlayan Arda Turan'ın takımı bozduğunu söyledi.

Fenerbahçe karşısında sahadan silinen lider Başakşehir'i eleştiren Erman Toroğlu, sarı lacivertliler karşısında ilk 11'de zorlu karşılaşmaya başlayan Arda Turan'ın takımı bozduğunu söyledi. İşte Erman Toroğlu'nun çok konuşulacak o açıklamaları...

"Biz büyük takımız diyorlar ya. Siz ne zaman büyük olursunuz. En az rakip kadar koşarsan senin kaliten belli olur. Real Madrid ve Barcelona gibi oynadığını sanıyor Başakşehir. En büyük hatayı da burada yapıyorlar. Öyle görüyorlar kendilerini.

"ARDA TAKIMI BOZDU, TAKIMI YAVAŞLATIYOR"

Sen Barcelona'dan adam alırsan ve o adam o topla oynar. Barcelona'dan adam alırken nasıl bir adam aldım diye bakacaksın önce. Arda Turan bu takımı bozdu. Çok açık net söylüyorum. Takımı yavaşlatıyor. Başakşehir öyle oynayan bir takım değil ki, hızlı pas yapan bir takımdı.

Fenerbahçe doğru oynuyor. Fenerbahçe ukalalık yapmıyor, ayakları yere basıyor. Fenerbahçe muazzam top oynamıyor ama gereğini yapıyor. Ukalalık yapmıyorlar.

"BAŞAKŞEHİR'DEN BİR HALT OLMAZ"

Bu Başakşehir böyle oynarsa bir halt olmaz. Başakşehir oynar da Fenerbahçe aradan çıkar gol atar. Öyle bir maç değil. Başakşehir futbol oynadığını zannediyor ama kendilerini tatmin ediyorlar. Başakşehir şu anda takım değil. İlk defa böyle görüyorum bunları. Başakşehir'in böyle oynayacağını tahmin etmiyordum. Ben Başakşehir'i çok tuhaf gördüm. Bunlar bazı şeylerin önlemini almazlarsa. Ben onu koklarım. Kötü oynadığını da gördüm ben onların ama bu maçta tuhaflık var. Bunlar fazla havaya girmişler. Başakşehir bu futbolla şampiyon olamaz.

" ABDULLAH AVCI HAVAYA GİRMİŞ"

Fenerbahçe bugün Başakşehir ile oynarken herkes Fenerbahçe'yi tuttu. Trabzonlusu, Galatasaraylısı... Ben Başakşehir ligi götürür diyordum ama aynı şeyi söyleyemiyorum artık. Kaybettiler diye demiyorum ama takım görüntüsünde değillerdi. Abdullah Avcı havaya girmiş. Kötü oynayabilirsin. Her takımın kötü zamanları olur. Ancak bugün kötü oyundan çok bağlantı kopukluğu vardı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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